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مقتل وإصابة 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال فى قصف حوثى على جنوب صنعاء

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:41 م
مقتل وإصابة 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال فى قصف حوثى على جنوب صنعاء اليمن
وكالات

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قتل وأصيب ستة مدنيين فى هجمات شنتها ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدفت بلدة تابعة لمحافظة ذمار فى جنوب العاصمة صنعاء.


وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ميليشيا الحوثى قصفت بلدة المصاقرة شرقى مديرية الحداء ليومى الأربعاء والخميس، وأسفر ذلك عن مقتل مدنى وإصابة خمسة آخرين، وتدمير منزلين فى البلدة.


ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها: إن الميليشيا نفذت حملة عسكرية قوامها أكثر 60 عربةً وما يزيد عن 300 مسلح من عناصرها، وفرضت على القرية حصارًا منذ مساء الأربعاء، واستهدفت منازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة وأسفر الهجوم عن مقتل مدنى وإصابة ثلاث نساء وطفل وتدمير منزلين.


وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثى داهمت البلدة بعد يوم من حصارها، واقتحمت منازل السكان، واختطفت أكثر من 120 من سكان القرية من داخل منازلهم غالبيتهم من الأطفال واقتادتهم الى أحد سجونها فى مركز مديرية الحدأ.


اليمن

الحوثيين

أخبار اليمن

قصف

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