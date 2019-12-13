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مركز حقوقى: 98 ألف انتهاك حوثى بحق المدنيين فى اليمن منذ 2014

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:00 ص
مركز حقوقى: 98 ألف انتهاك حوثى بحق المدنيين فى اليمن منذ 2014 اليمن
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أفاد تقرير حقوقى يمني، بارتكاب ميليشيا الحوثى 98 ألفا و628 انتهاكا ضد المدنيين فى 18 محافظة يمنية منذ انقلابها على السلطة الشرعية فى 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2019

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وذكر التقرير الصادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، والذى أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن فريقها الميدانى رصد 14 ألفا و222 حالة قتل طالت المدنيين اليمنيين فى 18 محافظة، بينهم 618 امرأة و974 طفلا.

 

ووثق التقرير مقتل 646 مدنيا جراء الألغام التى زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلا و157 امرأة، بالإضافة إلى 33 ألف و438 حالة إصابة فى صفوف المدنيين بسبب الألغام، بينها 2467 امرأة و1780 طفلا.

 

وأشار إلى أن عدد المختطفين والمختفين قسرا من المدنيين لدى مسلحى جماعة الحوثى بلغ نحو 12 ألفا و636 مختطفا ومخفيا فى 20 محافظة يمنية، بينهم سياسيون وأكاديميون وناشطون وتربويون وأطباء، مبينا أن من بين المختطفين 222 طفلا و52 امرأة و7 أجانب.

 

كما رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 719 حالة تعذيب فى سجون الحوثيين، و21 حالة اتخاذ دروع بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، و19 حالة وفاة بسبب الإهمال فى السجون، و23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.

 

وأشارت الشبكة فى تقريرها إلى رصد 27 ألفا و744 حالة انتهاك طالت المواقع المدنية ومؤسسات أهلية ومحلات تجارية ومزارع ومركبات خاصة بالمواطنين ونهب المقتنيات.لافتة إلى أن الانتهاكات شملت تفجير 386 منزلا، ونهب 519 سيارة، إضافة إلى 535 حالة انتهاك طالت مزارع المواطنين، و928 حالة نهب مقتنيات.

 

وأكد التقرير أنه تم رصد 954 حالة انتهاك طالت دور العبادة، و132 حالة تفجير جسور عامة، وإغلاق 9 قنوات إعلامية، ونهب وإغلاق 9 صحف إخبارية، فضلا عن حجب 120 موقعا إلكترونيا، وقمع 60 وقفة احتجاجية، إضافة إلى إغلاق 18 منظمة حقوقية، وإغلاق 8 إذاعات مسموعة.


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انتهاكات

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