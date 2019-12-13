محافظ كفر الشيخ :8 يناير آخر موعد للتصالح فى بعض مخالفات البناء

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن آخر موعد للتصالح فى بعض مخالفات البناء 8 يناير المقبل 2020م ،مهيباً بالمواطنين سرعة التقدم بالطلبات لتطبيق قانون التصالح لكل من ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية للتقدم لطلبات التصالح.

وأكد فى بيان أنه تم تشكيل اللجان سواء من الجهات المختلفة المعنية بالتصالح ونقابة المهندسين أو المقيمين العقاريين، واتخاذ الإجراءات القانونية ويهيب بكافة المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التصالح التقدم فوراً للتصالح فى الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على عدم عرقلة اجراءات التقنين وبعد الموعد سيتم إدراج أعمال لجان التنمية وأعمال لجان التسعير وأعمال لجان البت النهائى ولجان التظلمات بالموجة الـ 15 قريباً.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بحصر التعديات مدققة بالإحداثيات وإدراجها فى الموجة الـ 15لإزالة التعديات على أملاك الدولة، كما سيتم إدراج المرفوضين من لجان التقنين وغير المتقدمين وغير الجادين فى التقنين.