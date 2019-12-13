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مجلس "بيت الأوراق المالية" يعتمد الاندماج بطريق الضم مع شركة أمان للاستثمار

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:00 ص
مجلس "بيت الأوراق المالية" يعتمد الاندماج بطريق الضم مع شركة أمان للاستثمار بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة بيت الأوراق المالية، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة لمناقشة واعتماد بنود جدول الأعمال بالتوصية للجمعية العامة غير العادية، وهى أولا المصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين شركة بيت الأوراق المالية وشركة أمان للاستثمار، وجميع ملحقاته المتضمنة استشارة مستشار الاستثمار المستقل، ومعدل تبادل الأسهم البالغ 1.4 سهم من أسهم شركة بيت الأوراق المالية مقابل كل سهم من أسهم شركة الأمان للاستثمار، وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الأصول المستقل.
 
وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، أن البنود تتضمن الموافقة على الاندماج بطريق الضم بين شركة بيت الأوراق المالية وشركة الأمان للاستثمار، بحيث تكون شركة بيت الأوراق المالية هى الشركة الدامجة، وشركة الأمان للاستثمار هى الشركة المندمجة، وزيادة رأسمال شركة بيت الأوراق المالية المصدر والمدفوع من 45 مليون دينار إلى 55.5 مليون دينار بزيادة قدرها 10.5 مليون دينار تمثل نسبة 23.33% من رأس المال عن طريق إصدار 105 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار.
 
 

بورصة الكويت

بيت الأوراق المالية

بيت الأمان للاستثمار

اخبار البورصة

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