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مؤشر نيكى اليابانى يرتفع بنسبة 2.55%.. ويسجل أعلى مستوياته فى 14 شهراً

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:21 م
مؤشر نيكى اليابانى يرتفع بنسبة 2.55%.. ويسجل أعلى مستوياته فى 14 شهراً بورصة طوكيو
طوكيو – رويترز

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قفز المؤشر نيكى اليابانى إلى أعلى مستوياته فى 14 شهرا اليوم الجمعة، مدعوما بمكاسب فى أسهم القيمة مثل البنوك وصناع الصلب بفعل الآمال حيال نمو عالمى قوى بعد أنباء إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين.
 
وصعد نيكى 2.55% ليغلق المؤشر القياسى عند 24023.10 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر من العام الماضى ومحققا أكبر مكاسبه اليومية فى عشرة أشهر.
 
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.59% إلى 1739.98 نقطة فى معاملات كثيفة بلغت قيمتها 3.442 تريليون ين (31.68 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى هذا العام.
 
وقالت مصادر إن الولايات المتحدة اتفقت على تعليق بعض الرسوم الجمركية على السلع الصينية وتقليص أخرى، فى مقابل تعهد بكين بزيادة مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية فى 2020.
 
وقال هيرويوكى أوينو، المحلل فى سوميتومو ميتسوى تراست لإدارة الأصول، "الأسواق لم تكن تتوقع أن تخفض الولايات المتحدة الرسوم القائمة، فإذا صدق ذلك، ستكون مفاجأة إضافية."
 
وهرع المستثمرون لشراء أسهم القيمة، المنخفضة قياسا إلى أسهم النمو ذات التقييمات العالية، مراهنين على أن اتفاق تجارة أمريكيا صينيا يمكن أن يحقق الاستقرار فى الاقتصاد العالمى ويفيد شركات عديدة بدلا من قلة مختارة.
 
وارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.6 % والتأمين 2.3 % بعد أن ظلت أسهم الشركات المالية منخفضة لفترة طويلة بفعل أسعار الفائدة السلبية.
وارتفعت أسهم المجموعات المصرفية الثلاث الكبيرة فى اليابان - ميتسوبيشى يو.اف.جيه ومجموعة سوميتومو ميتسوى المالية وميزوهو - أكثر من اثنين بالمئة.
 

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مؤشر نيكى

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