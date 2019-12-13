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لحظة مرعبة .. طائرة تسقط بشارع وتحطم السيارات فى ولاية أريزونا الأمريكية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:39 م
لحظة مرعبة .. طائرة تسقط بشارع وتحطم السيارات فى ولاية أريزونا الأمريكية هبوط طائرة
كتبت مريم بدر الدين

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هبطت طائرة في شارع عام مزدحم بالقرب من مطار دير فالي، بولاية أريزونا الأمريكية، دون وجود سبب واضح ومعلن حتى الآن.

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 ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا سوى جروح وخدوش بسيطة، أصيب بها الطيار 48 عامًا وراكب واحد 42 عامًا، ولكن تم نقلهما لأحد المستشفيات كإجراء وقائي، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
 
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وتسببت الحادثة بتدمير عدة مركبات والإشارات الموجودة في الشارع، وأظهرت لقطات الفيديو أن الطائرة فقدت أحد أجنحتها جرّاء الاصطدام.

وهبطت الطائرة Piper PA-34 على بعد ميلين فقط من مكان هبوطها الأساسي، وإلى الآن لم يُصرح عن الأسباب التي أدت لذلك وما زالت التحقيقات جارية.

ووفقًا لما ورد عن سكان هذه المنطقة فإن هذه الحادثة ليست الأولى، فقد وقعت 10 حوادث أخرى منذ العام 2015، وأن ما يزيد هذه الحوادث خطورة هو زيادة عدد السكان لأكثر من 82 ألف شخص.

 

 


هبوط طائرة

ولاية اريزونا

امريكا

مطار دير فالي

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