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كيف تعرف إذا كان ألم الساق بسبب عرق النسا؟

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:00 م
كيف تعرف إذا كان ألم الساق بسبب عرق النسا؟ عرق النسا - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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عرق النسا هو ألم الساق الناجم عن الضغط على العصب الوركى، وهو أطول وأوسع عصب في جسمك، وهو ما يسبب شدة الألم، وعرق النسا ليس السبب الوحيد لألم الساق، حيث يمكن أن تحاكي الحالات الأخرى عرق النسا، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

تخرج الأعصاب الصغيرة من العمود الفقري وتشكل العصب الوركي الذي يتفرع من كل جانب من عظمة الذنب، يجتمعون معًا، ثم ينقسمون مجددًا إلى قسمين كبيرين من أسفل العمود الفقرى إلى الساق.

عرق النسا يسبب الألم الشديد أعلى وأسفل الساق، وعادة ما يكون ذلك في جانب واحد فقط، كما يسبب وخز وتنميل وألم يشبه الصدمة الكهربائية وقد يكون الألم شديدًا وقد يصعّب عليك المشي أو الوقوف.

أسباب عرق النسا
 

يمكن لمجموعة متنوعة من المشاكل أن تضع الضغط على العصب الوركي، ومن الأسباب الأكثر شيوعا ما يلي:

-مرض الديسك، حيث أن الأقراص بين الفقرات تضغط على العصب الوركي.

-تضيق العمود الفقري ، أو تضييق القناة الشوكية.

-انقسام الفقار، عندما تنزلق إحدى الفقرات من مكانها.

-متلازمة الكمثرى، والتي تحدث عندما تصاب عضلة الكمثري العميقة بالتضيق والتشنجات.

-الحمل، والذي يمكن أن يضغط على العصب الوركي - خاصة خلال الثلث الثالث من الحمل.

أسباب أخرى لألم الساق
 

عرق النسا ليس السبب الوحيد للألم في الساقين، حيث يمكن أن تحاكي أمراض أخرى عرق النسا مثل:

-أمراض الأوعية الدموية: تضييق الأوعية الدموية في الساقين يمكن أن يسبب الألم والتشنجات وقد يصعب عليك المشي.

-الاعتلال العصبي المحيطي: يمكن أن تتلف الأعصاب الصغيرة في الساقين، مما يسبب الحروق أو الألم أو الوخز أو التنميل في القدم أو أسفل الساق، غالبًا ما يرتبط هذا النوع من تلف الأعصاب بمرض السكري أو تعاطي الكحول أو غيره من الحالات الطبية.

-اعتلال الأعصاب: يمكن أن تسبب إصابة العصب المحيطي أسفل الركبة ضعفًا ويجعل من الصعب رفع القدم.

كيف يمكنك التفرقة بين عرق النسا أو أي شيء آخر؟
 

- عرق النسا يميل إلى التأثير على طول الساق، وليس فقط القدم.

-في أغلب الأحيان، يشع الألم نحو الأسفل من الأعلى إلى الأسفل.

- عرق النسا يصيب عادة جانب واحد فقط أو ساق واحدة فقط.

علاج عرق النسا
 

إذا كنت تعاني من ضعف في الساق ، أو مشاكل في الأمعاء والمثانة، فقم بإجراء الفحص الطبى، فقد تشير هذه الأعراض إلى مشكلة أكثر خطورة وقد تؤدي إلى تلف دائم في الأعصاب إذا لم تحصل على علاج سريع.

عرق النسا عادة ما يختفي في الوقت المناسب وبدون مضاعفات خطيرة - على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع أو أشهرهناك عدة طرق لإدارة الألم:

-الأدوية عن طريق الفم: يمكن استخدام مضادات الالتهاب والأدوية الموصوفة بالأدوية والمنشطات ومُرخِّيات العضلات لتخفيف الألم وتحسين القدرة على الحركة لدى الأشخاص الذين يعانون من عرق النسا.

-العلاج الطبيعي: يمكن أن تساعد تمارين التمدد فى تخفيف الضغط على العصب الوركي.

-الحقن في العمود الفقري: يمكن أن يؤدي حقن الأدوية المضادة للالتهابات في العمود الفقري إلى تهدئة التورم ويساعدك على التحرك بسهولة أكبر.

-الجراحة: عندما لا يستجيب الأشخاص للعلاجات الأخرى أو يواجهون مشاكل خطيرة، قد تكون الجراحة ضرورية لإصلاح مشاكل العمود الفقري.


اسباب عرق النسا

علاج عرق النسا

عرق النسا

اسباب الم الساق

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