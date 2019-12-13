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قطع المياه 12 ساعة عن بولاق وشمال الجيزة وشارعى الهرم وفيصل وكفر طهرمس

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:00 ص
قطع المياه 12 ساعة عن بولاق وشمال الجيزة وشارعى الهرم وفيصل وكفر طهرمس قطع المياه
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ فى الــ 6 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الــ 6 صباح غدا السبت وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000 مم لإستكمال أعمال رصف شارع ترعة عبدالعال بحى بولاق الدكرور، وربط توسعات محطة أبو روراش الجديدة بالمرحلة القائمة .

وأوضحت الشركة بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( حى بولاق الدكرور ، مراكز ومدن شمال الجيزة ، كفر طهرمس ، شارع الهرم ومتفرعاته ، شارع فيصل ومتفرعاته ).

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال مدة الإنقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب لتتحرك للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ( 125 ) .


 


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الجيزة

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انقطاع المياه

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