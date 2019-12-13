فيديو.. لحظة ضبط 240 طربة حشيش قبل الكريسماس بمطروح

كتب محمود عبد الراضي

كشف فيديو نجاح الشرطة فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمطروح، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 240 طربة لمخدر الحشيش، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين - أحدهما مقيم بمنطقة الحمام بمطروح، والثانى محكوم عليه فى قضية "تبديد" ومقيم بمحافظة القاهرة)، يقومان بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة فى كمين أُعد لهما، وبحوزتهما (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).