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فى مثل هذا اليوم.. القبض على الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:38 م
فى مثل هذا اليوم.. القبض على الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين صدام حسين
كتب : أحمد جمعة

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فى مثل هذا اليوم 10 ديسمبر عام 2003 ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين، وذلك بعد غزو القوات الأنجلوأمريكية لبغداد بذريعة امتلاك نظام صدام أسلحة دمار شامل.

ولد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في قرية العوجة بمدينة تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين،  تزوجت أمه للمرة الثانية وأنجبت له ثلاثة إخوة، وكان زوجها هو عمه الذى عامله معاملة سيئة، وحينما بلغ العاشرة انتقل إلى بغداد وعاش مع خاله، والتحق بالمدرسة الثانوية الوطنية.

ارتبط صدام حسين بحزب البعث في عام 1957 وكان المد الثوري سائدًا في العالم العربي آنذاك وشهد سقوط ثلاث ملكيات في مصر والعراق وليبيا وبعد عام من انضمامه للبعث تمكن الضباط الأحرار بقيادة عبدالكريم قاسم من الإطاحة بالنظام الملكى وأقصى الملك فيصل واستأثر بالحكم.

برز اسم صدام حسين كشخصية رئيسية وفى نهاية السبعينيات أصبح رئيسًا للعراق في يوليو 1979 ثم دخل حربًا مع إيران في نزاع حول شط العرب فى 1980، طالت ثمانلا سنوات ثم قام بغزو الكويت في 1991 الذي كان بداية النهاية لنظامه وكان وراء حصار العراق واتهامه بامتلاك أسلحة نووية، ثم غزوه وتمت مطاردة نظام صدام حسين.

 

 


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