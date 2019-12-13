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فحص 3868 سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة فى شمال سيناء

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:42 م
فحص 3868 سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة فى شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم الجمعة، أنه  تم فحص عدد 3 آلاف و868 سيدة وفتاة، بنسبة 2.91% من المستهدف خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة علي مستوي المحافظة.

وتابع المحافظ  فى بيان صحفى، أن نتيجة الفحص بالنسبة لأورام الثدي أظهرت أن 3 آلاف و532 سيدة وفتاة جاءت نتيجتهن سلبية بنسبة 91.3% ممن تم توقيع الكشف عليهن، و336 سيدة وفتاة جاءت نتيجتهن إيجابية بنسبة 8.7 % ممن تم توقيع الكشف عليهن.

وأضاف المحافظ أنه بالنسبة لضغط الدم جاءت نتيجة الفحص لعدد 3 آلاف و592  طبيعية، بينما 276 ضغط الدم مرتفع، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت 3 آلاف و616 حالة طبيعية،  و252 حالة السكر مرتفع.

بدوره أكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن المبادرة تستهدف فحص 132ألف و761 سيدة وفتاة علي مستوي المحافظة من سن 18 عاما فأكثر ً، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان .

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه يوجد بشمال سيناء عدد 43 فريقا طبيا موزعين على مختلف النقاط بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة وذلك بهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة في عمر الإنجاب.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للنساء وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس ضغط الدم والتوعية عن الفحص الذاتي للثدى وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.

 

 


شمال سيناء

العريش

صحة المرأة

سيناء

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