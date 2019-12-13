عمال خردة فى بريطانيا يتبرعون بـ20 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف القصة؟

كتب هيثم سلامة

عثر عاملو الخردة على 20 ألف جنيه إسترلينى فى خزائن قديمة، وقرروا التبرع بكل الأموال للجمعيات الخيرية، بعد أن أخفقوا فى إقناع الشرطة بأنهم المالك الشرعى.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن الموظفين فى ساحة جريت بلاكينهام، عثروا على المال فى حزم والتى تضم أوراق مالية قديمة عندما فتحوا إحدى الخزائن الأربع بغرض إعادة تدويرها.

وأضاف التقرير أنه تم تسليم الأموال إلى الشرطة، التى احتفظت بها لمدة ستة أشهر فى محاولة العثور على المالك، بينما فشلت طوال تلك المدة فى إيجاد أى مالك لتلك الأموال حيث لم يتقدم أحد ويدعى أن صاحبه

وقالت هيلين كرابنيل مديرة فى ساحة الخردة إنه قد تم الإعلان عن الأموال فى يونيو وتم تسليمها إلى الشرطة، حيث لم يدعى أحد أن المال يخصه، بينما لم تثبت الشرطة أن تلك الأموال عائدة من عمليات التهريب أو الاتجار فى المخدرات، وقررنا التبرع بها إلى الجمعيات الخيرية.