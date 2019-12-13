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طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:47 ص
طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة تقلبات الطقس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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بدأ اليوم الجمعة عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لسقوط أى أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
 
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.
 
كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000
 

سيارات الاغاثة

الطرق السريعة

سقوط امطار

حوادث الطرق

كاميرات مراقبة

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