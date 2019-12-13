طبيب يكشف عن الحالة الصحية للمرشح الرئاسى مايكل بلومبرج

كتبت ـ نهال طارق

كشف تقرير عن صحة مايكل بلومبرج المرشح الديموقراطى فى الانتخابات الرئاسية الامريكية انه في حالة صحية ممتازة ولكن رسالة من طبيبه ورد فيها انه يتلقى علاجات لعدة حالات طبية من ضمنها عدم انتظام ضربات القلب، بحسب ما نشرته شبكة ان بى سى الأمريكية.

كتب دكتور ستيفن سيسون وهو استاذ فى كلية طب جونز هوبكنز الجامعية فى تقريره بشأن بلومبرج انه يأخذ ادوية للسيطرة على الكوليسترول في الدم مضيفا انه أجري عملية لإزالة سرطانات الجلد الصغيرة كما انه يتلقى علاجا لالتهاب المفاصل واشار التقرير ان بلومبرج قد وضع دعامة قلبية عام 2002 وخضع لاختبار اجهاد القلب السنوي منذ حينها.

واضاف سيسون ان بلومبرج البالغ من العمر 77 عامًا يتمتع بصحة ممتازة ولا توجد مخاوف طبية حاضرة أو متوقعة من شأنها أن تمنعه ​​من العمل كرئيس للولايات المتحدة حيث انه غير مدخن بدون تاريخ من اضطراب تعاطي المخدرات أو تعاطي الكحول واشار انه يتبع نظام غذائي وعادات صحية.

ووفقا للتقرير اكتسبت صحة المرشحين الرئاسيين أهمية أكبر فى عام 2020 نظرا لارتفاع اعمارهم، حيث يبلغ الرئيس دونالد ترامب 73 عامًا في حين أن ثلاثة من المرشحين الديمقراطيين الأربعة في السبعينيات اكبرهم بيرنى ساندرز البالغ 78 عامًا يليه جو بايدن 77 عامًا وإليزابيث وارين تبلغ 70 عامًا.

وفى نفس السياق، كانت اليزابيث وارن هى أول ديموقراطية يكشف عن حالتها الصحية حيث قال الأطباء انها تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية ويمكن معالجته بسهولة بالأدوية، وقال بيرنى ساندرز الذى اجبر على الخروج من الانتخابات بعد تعرضه لازمة قلبية اكتوبر الماضي انه سيعلن تقريره الطبي نهاية الشهر في حين أكد بايدن انه سينشر تقريره قبل 3 فبراير.