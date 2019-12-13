ضبط 8 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور8 سائقين من قائدى السيارات النقل والأجرة والملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى ، مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 8 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى ونقل يتعاطون المخدرات.

وهم "ابراهيم.س.ف"23 عام طالب مقيم العريش شمال سيناء و"مصطفى .ي.ش"65 عام سائق مقيم راس سدر جنوب سيناء و"احمد.ع.م"34 عام بدون عمل مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"رضا.ح.ح"34 عام سائق مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الاسماعيلية و"على .م.م"25 عام حاصل على ثانوية ازهرية مقيم العجوزة جيزة و"محمود.ر.م"35 عام مدير شركة مقيم شارع العشرينى دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"حسين.ا.ع"44 عام حاصل على دبلوم زراعة مقيم دائرة مركز الاسماعيلية و"عبدالله.م.ا"20 عام طالب مقيم ابوصوير المحطة دائرة مركز ابوصوير.

تم التحفظ على السائقين والسيارات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.