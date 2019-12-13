ضبط هارب من الوادى الجديد متهم فى 35 قضية نصب

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

ضبطت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مدرس حر ويعمل في مجال المقاولات بتهمة الاستيلاء علي ملايين الجنيهات من المواطنين بمركز الخارجة بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا يفيد ضبط " أسامة. م" 40 سنة، مقيم بمدينة الخارجة، متهم في 35 قضية جنائية بتهم النصب والاستيلاء علي أموال الغير.

وضبطت إدارة البحث الجنائي بالمديرية المتهم بعد ورود معلومات عن موقع تواجده حيث كان هاربًا في نطاق إقليم القاهرة الكبرى، ونجح رجال المباحث في رصد تحركاته بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، ورصد تحركاته بين مناطق " مدينة نصر و السيدة زينب والجيزة"، وجري تشكيل مأمورية من رجال المباحث، تمكنت من ضبطه بتهمة النصب والاستيلاء علي مال الغير، حيث كان يستولي علي أموال من المواطنين بقصد توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري، وبناء وحدات سكنية مع تحرير عقود ملكية لنفس الوحدات السكنية لأكثر من شخص.

وكشف مصدر أمني، أن المتهم جري ضبطه، وجاري حصر الأموال المتهم بالاستيلاء عليها، كما أنه متهم في 35 قضية متنوعة بواقع 29 قضية بناطق محافظة الوادي الجديد و6 قضايا خارجها.