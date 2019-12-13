سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط موظف بشركة تسويق إلكترونى بتهمة الاستيلاء على بيانات العملاء

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:22 م
ضبط موظف بشركة تسويق إلكترونى بتهمة الاستيلاء على بيانات العملاء حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط موظف بإحدى شركات التسويق الإلكترونى لاتهامه بالاستيلاء على بيانات العملاء، وإجراء عمليات شراء بها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من مسئولى إحدى شركات التسويق الإلكترونى بتعرض الشركة لوقائع نصب، واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وبإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة على موقع الشركة، ودفع قيمتها خصماً من حسابات التجار عملاء الشركة بدون وجه حق، واعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملاءها لخسائر مادية بلغت167 ألف جنيه .

وبإجراء عمليات الفحص الفنى الإلكترونى لتلك العمليات بالتنسيق مع مسئولى الشركة، تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة أحد الأشخاص يستخدم برامج كمبيوتر للتخفى حال دلوفه على شبكة الإنترنت، وأنه قام بإجراء عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة مختلفة الماركات من موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت خلال شهر نوفمبر الماضى، من خلال اختراق بعض حسابات التجار المتعاملين مع الشركة ودفع قيمة تلك الأجهزة والمنتجات خصماً من حسابات هؤلاء التجار على موقع الشركة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية فى أحد الأكمنة المعدة لذلك تنسيقاً ومسئولى الشركة من ضبط المتهم "طالب ويعمل موظف بخدمة عملاء الشركة - مقيم بالبساتين"، حال قدومه للتقابل مع مندوب الشركة لاستلام بعض أجهزة الهواتف المحمولة التى قام بشرائها من خلال اختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه استغل طبيعة عمله كموظف بخدمة العملاء الشركة، واطلاعه على حسابات عملاء الشركة خاصة التجار المتعاملين مع الشركة ومعرفة ما بها من أرصدة، والدلوف إلى تلك الحسابات والتلاعب بها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض أجهزة الهواتف المحمولة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات هؤلاء التجار، وقيامه بوضع رقم المحمول الخاص به وكذا صورة بطاقة الرقم القومى باسم أحد الأشخاص، عند إجرائه تلك العمليات الشرائية على موقع الشركة حتى لا يتم التعرف عليه بعد اكتشاف الواقعة.

وتمكن المتهم بموجب ذلك من الحصول على (4 هواتف محمولة) والتصرف فيها وبيعها والحصول على قيمتها لنفسه وإيداعها بحسابه البنكى بعد ارتكابه تلك الواقعة، وضبط بحوزته (2 هاتف محمول أحدهما يحتوى على الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، والآخر يحتوى على صورة بطاقة الرقم القومى بالاسم المنتحل والذى تحصل عليها من خلال صور بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض عملاء الشركة الموجودة على موقع الشركة).


نصب

اختراق

التسوق الاليكترونى

الاموال العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

سكاى نيوز: عبد المجيد تبون يحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

كهربا يصل مقر النادى الأهلى لإعلان صفقة انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

تامر حسنى بندوة اليوم السابع: جائزة موسوعة جينيس للفنان الأكثر تأثيرا فى جمهوره وليس العالم.. رحلة صعودى كانت من الصفر ولا يخجلنى الحديث عن بداياتى.. انتظرونى ممثلا مسرحيا.. وعادل إمام يستحق مليون جينيس ريكورد

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

شاهد فى دقيقة.. ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى الخطين الأول والثانى

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

فيديو وإنفوجراف.. 11 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة