ضبط موظف بشركة تسويق إلكترونى بتهمة الاستيلاء على بيانات العملاء

كتب محمود عبد الراضى - أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط موظف بإحدى شركات التسويق الإلكترونى لاتهامه بالاستيلاء على بيانات العملاء، وإجراء عمليات شراء بها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من مسئولى إحدى شركات التسويق الإلكترونى بتعرض الشركة لوقائع نصب، واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وبإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة على موقع الشركة، ودفع قيمتها خصماً من حسابات التجار عملاء الشركة بدون وجه حق، واعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملاءها لخسائر مادية بلغت167 ألف جنيه .

وبإجراء عمليات الفحص الفنى الإلكترونى لتلك العمليات بالتنسيق مع مسئولى الشركة، تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة أحد الأشخاص يستخدم برامج كمبيوتر للتخفى حال دلوفه على شبكة الإنترنت، وأنه قام بإجراء عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة مختلفة الماركات من موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت خلال شهر نوفمبر الماضى، من خلال اختراق بعض حسابات التجار المتعاملين مع الشركة ودفع قيمة تلك الأجهزة والمنتجات خصماً من حسابات هؤلاء التجار على موقع الشركة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية فى أحد الأكمنة المعدة لذلك تنسيقاً ومسئولى الشركة من ضبط المتهم "طالب ويعمل موظف بخدمة عملاء الشركة - مقيم بالبساتين"، حال قدومه للتقابل مع مندوب الشركة لاستلام بعض أجهزة الهواتف المحمولة التى قام بشرائها من خلال اختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه استغل طبيعة عمله كموظف بخدمة العملاء الشركة، واطلاعه على حسابات عملاء الشركة خاصة التجار المتعاملين مع الشركة ومعرفة ما بها من أرصدة، والدلوف إلى تلك الحسابات والتلاعب بها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض أجهزة الهواتف المحمولة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات هؤلاء التجار، وقيامه بوضع رقم المحمول الخاص به وكذا صورة بطاقة الرقم القومى باسم أحد الأشخاص، عند إجرائه تلك العمليات الشرائية على موقع الشركة حتى لا يتم التعرف عليه بعد اكتشاف الواقعة.

وتمكن المتهم بموجب ذلك من الحصول على (4 هواتف محمولة) والتصرف فيها وبيعها والحصول على قيمتها لنفسه وإيداعها بحسابه البنكى بعد ارتكابه تلك الواقعة، وضبط بحوزته (2 هاتف محمول أحدهما يحتوى على الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، والآخر يحتوى على صورة بطاقة الرقم القومى بالاسم المنتحل والذى تحصل عليها من خلال صور بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض عملاء الشركة الموجودة على موقع الشركة).