ضبط مرتكبى واقعة التعدى على سيدة وسرقتها بالإكراه بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

تمكن الرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، بإشراف العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهية وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة، من ضبط ربة منزل ونجل شقيقها بعد قيامهما بالتعدى بالضرب على صاحبة مشغل تطريز حتى فقدت الوعى وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية منها.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بتحرير صاحبة مشغل تطريز محضرا تفيد بأنها حال تواجدها بالمشغل فوجئت بمجهولين ملثمين قاما بالدخول للمشغل والتعدى عليها بالضرب بجسم صلب "حجر طوب" على رأسها فأصيبت بجرح رضى حتى فقدت الوعى واستوليا منها على 7 آلاف جنيه و2 خاتم ذهبى وهاتف محمول، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتوصلت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من ربة منزل ونجل شقيقها مُقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررت الأولى بسابقة عملها طرف المجنى عليها وأقرت باتفاقها مع الثانى على ارتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى والهاتف المحمول وقررا بيعهما الخاتمين لدى أحد تجار المصوغات بمدينة طنطا "جارى تحديده"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.