ضبط أدوية غير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر بالصيدليات فى القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية حملات تفتيشية على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتعليمات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 صنف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون فواتير عبارة عن (450 قرصا - 7 أمبولات) ممنوع تداولها بالصيدليات العامه بدون وجود فواتير، وضبط 152 صنفا مجهول المصدر والتركيب بكمية (50 علبة أقراص - 3638 قرصا - 2 شريط)، و6 زجاجة شراب، و53 علبة كريم، و14 أمبول، وعلبة لبان و22 قطعة، و85 كيس، و24 لبوس، و4 زجاجات على هيئة نقط، و5 علب على هيئة شيكولاته، و2 بخاخة، و32 قرص فوار، جميعها ممنوع تداولها بالصيدليات العامة.

كما تم ضبط صنف تأمين صحى بعدد خمس أمبولات ممنوع تداوله بالصيدليات العامة. وضبط أدوية خاصة بالمستشفيات بعدد 9 أمبولات ممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر المخالفات المضبوطة بأقسام الشرطة والمتابعه من قبل النيابة

وكانت حملة التفتيش بتوجيهات الدكتورة ألفت السيد مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بمحافظة القليوبية، وإشراف الدكتورة فيفيان هنرى مدير إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة.