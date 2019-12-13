صور.. مصرع 4 وإصابة 2 من أسرة واحدة وإنقاذ طفل قفز من شرفة المنزل بحريق أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

عثر رجال الحماية المدينة على جثامين 4 مواطنين لقوا مصرعهم في حريق منزل بقرية أرمنت الحيط التابعة لمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وأصيب 2 آخرين في حريق داخل المنزل، وذلك نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز بقلب المنزل، صباح اليوم الجمعة، وتم نقل جثماين المتوفيين لمشرحة مستشفي أرمنت التخصصي، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء أيمن راضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب النيران داخل منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن بمنطقة أرمنت الحيط غربي المحافظة، مما أسفر عن مصرع 4 مواطنين وإصابة 2 آخرين بحروق وجروح نتيجة الحريق، حيث إنتقلت علي الفور سيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة علي النيران وتم إخراج عدد من الأثاث ومحتويات المنزل المتفحمة للبحث عن بقية أفراد الأسرة التي تقطن داخل المنزل.

وبعد عمليات البحث أسفل أنقاض الحريق تم العثور علي كل من "م.ع.ب" 40 سنة الأب، وزوجته "آ.ا.ف" 30 سنة، وإبنتيهما "م.م" 13 سنة، و"م.م" 11 سنة، وتم إنقاذ طفل يبلغ من العمر 12 سنة من الموت بعد قفزه من الطابق الأولي وأصيب 2 آخرين من أفراد الأسرة، وانتقل علي الفور قيادت مجلس مدينة أرمنت لمتابعة السيطرة علي الوضع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التي إنتلقت لفحص ومعاينة موقع الحريق لإعداد تقرير مفصل بالواقعة.







جانب من اثار حريق مدينة ارمنت غرب الاقصر جانب من اثار حريق مدينة ارمنت غرب الاقصر



حريق أرمنت يسفر عن مصرع 4 حريق أرمنت يسفر عن مصرع 4



