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صور.. رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد قرية الحلازين ويستمع لمطالب الأهالى

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:29 م
صور.. رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد قرية الحلازين ويستمع لمطالب الأهالى رئيس مدينة مرسي مطروح يتفقد قرية حلازين والاستماع لمطالب الاهالي (1)
مطروح – حسن مشالى

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تفقد اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، قرية الحلازين غربى المدينة بنحو 45 كيلومترا، على طريق مطروح- السلوم، للاستماع لمطالب ومشاكل أهالى القرية، يرافقه سعيد الملاح سكرتير المدينة وا عبد الفتاح عبد الرحمن رئيس قرية الحلازين ومسئولى الإدارات المعنية بمجلس المدينة، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتواجد الدائم والعمل الميدانى بالشارع والتفاعل مع المواطنين فى القرى البعيدة للاستماع لمطالبهم وتقديم الحلول السريعة لها.

 

وعقد رئيس مدينة مرسى مطروح، لقاء شعبيا مع أهالى قرية الحلازين، أكد خلاله أن تعليمات محافظ مطروح، تشدد على الوصول إلى القرى البعيدة فى الصحراء، للاستماع لمطالب الأهالي، ومناقشة القضايا وأهم المشاكل التى تواجه القرية لتقديم حلول فورية لها.

 

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه تمت مناقشة الخطة الاستثمارية لقرية الحلازين، فى قطاعات الرصف والكهرباء والمشاكل التى تواجه قطاعات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة.

 

وأجرى "المعداوى" جولة ميدانية بتجمعات قرية الحلازين بصحبة الأهالي، لتفقد الحالة العامة للطرق وإجراء معاينات على الطبيعة بالقرية .

 

وأوضح رئيس مدينة مطروح لأهالى القرية، أنه سيتم عرض كافة مطالب الأهالى على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتوجيه الأجهزة التنفيذية المعنية، بدراسة وبحث المطالب التى تواجه القرية فى كافة القطاعات، لتقديم حلول عاجلة وسريعة، مؤكداً على أن كافة المطالب التى تقع فى اختصاصات مجلس المدينة، سيتم دراستها وبحثها، لتقديم الحلول المناسبة فى حدود الإمكانيات المتاحة, لاتخاذ القرارات اللازمة فى الصالح العام فى إطار اللوائح والقوانين.

 

من جانبهم وجه أهالى قرية الحلازين، الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه بالمشاكل التى تواجه الأهالى فى القرية ميدانيا، وكذلك الشكر لرئيس المدينة على تواجده بين المواطنين ومتابعة مطالب واحتياجات القرية.

 

رئيس مدينة مرسي مطروح يتفقد قرية حلازين والاستماع لمطالب الاهالي (1)
رئيس مدينة مرسي مطروح يتفقد قرية حلازين والاستماع لمطالب الاهالي 

 

رئيس مدينة مرسي مطروح يتفقد قرية حلازين والاستماع لمطالب الاهالي (2)
رئيس مدينة مرسي مطروح يتفقد قرية حلازين والاستماع لمطالب الاهالي 

 

رئيس مدينة مرسي مطروح يتفقد قرية حلازين والاستماع لمطالب الاهالي (3)
رئيس مدينة مرسي مطروح يتفقد قرية حلازين والاستماع لمطالب الاهالي 

 

رئيس مدينة مرسي مطروح يتفقد قرية حلازين والاستماع لمطالب الاهالي (4)
رئيس مدينة مرسي مطروح يتفقد قرية حلازين والاستماع لمطالب الاهالي 

 

رئيس مدينة مرسي مطروح يتفقد قرية حلازين والاستماع لمطالب الاهالي (5)
رئيس مدينة مرسي مطروح يتفقد قرية حلازين والاستماع لمطالب الاهالي 

 

رئيس مدينة مرسي مطروح يتفقد قرية حلازين والاستماع لمطالب الاهالي (6)
رئيس مدينة مرسي مطروح يتفقد قرية حلازين والاستماع لمطالب الاهالي 

محافظة مطروح

مجلس مدينة مطروح

قرية الحلازين

مطروح

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