صور.. الرئيس الجزائرى الجديد: أمد يدى للحراك الشعبى لحوار جاد من أجل البلاد

الجزائر /أ ش أ/

قال الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون، إنه يمد يده للحراك الشعبى لحوار جاد من أجل مصلحة الجزائر.

وأضاف تبون - فى أول مؤتمر صحفى له مساء اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة - "سأعمل على جمع الجزائريين بلا تهميش أو إقصاء ودون أى نزعة للانتقام بل على العكس سأعمل جاهدًا على الجمع لطى صفحة الماضى وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية جديدة وأخلاق جديدة"، موجهًا التحية لمنافسيه الأربعة فى الانتخابات الرئاسية التى جرت أمس.

ووجه تبون الشكر لكافة أبناء الشعب الجزائرى وخاصة الشباب الذى دعمه بقوة ووضع ثقته فيه ، مجددًا التزامه للشباب بالانحياز لهم والعمل على إدماجهم الفعلى فى الحياة السياسية والاقتصادية ولتمكينهم من استلام المشعل.



الرئيس الجزائرى المنتخب الجديد



الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون



الرئيس الجزائرى المنتخب