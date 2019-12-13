سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صاحب مخزن الخمور الفاسدة بالزاوية الحمراء: كنت اعتزم بيعها فى الكريسماس

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:00 ص
صاحب مخزن الخمور الفاسدة بالزاوية الحمراء: كنت اعتزم بيعها فى الكريسماس اعدام خمور فاسدة-ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بإحالة صاحب مخزن خمور فاسدة ومجهولة المصدر إلى محكمة الجنح لمحاكمته بتهمة الغش والتدليس وإدارة مخزن دون ترخيص.

واعترف المتهم في التحقيقات، أنه كان يستعد لبيع المضبوطات من الخمور فى أعياد الكريسماس لتحقيق ربح غير مشروع وأن المخزن بدون ترخيص.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من ضباط إدارة مباحث التموين، بالقبض على "جاك. م. م" 40 سنة صاحب مخزن خمور فى الزاوية الحمراء، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من الخمور مجهولة المصدر، والفاسدة وغير المصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت شرطة التموين داخل المخزن على "169زجاجة خمور ماركات "ويسكى ـ براندى ـ آى دى"، 195 عبوة بيرة "أنواع مختلفة" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف المتهم بإدارته المخزن، دون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


الزاوية الحمراء

ضبط خمور فاسده

خمور فاسدة

الغش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة