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شكرا محمد بن زايد.. مغردون يواجهون حملة مشبوهة ضد ولى عهد أبوظبى

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 04:51 م
شكرا محمد بن زايد.. مغردون يواجهون حملة مشبوهة ضد ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى
كتب محمد رضا

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شكرا محمد بن زايد، هاشتاج حل فى المرتبة الأولى على الترند الإماراتى، بآلاف التغريدات الداعمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى مواجهة حملة مشبوهة تستهدفه بسبب مواقفه الثابتة ضد الإرهاب وزعزعة أمن المنطقة، وذلك حسب ما تناقله مسئولين وصحفيين إمارتيين، إضافة إلى رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، والصحف الإماراتية فى التغريدات.

 

ومن جهته، قال محمد الوهيبى، فى تغريده على تويتر، "ستنتصر لأنك على حق.. ولأن مشروعك الحضارى التنموى يقوم على قيم ومبادئ راسخة.. ستنتصر ونرى جميعنا النور والتطور والتنمية تعمّ أنحاء الوطن العربى.. ستنتصر لأن الحق دائماً ينتصر.. شكرا محمد بن زايد"،

وأضاف خليفة العبيدلى "شكرًا لك يا أبى على كل ما تفعله من أجل بلدك والأمة.. حبك وتفانيك لنا جميعًا لا يعرفان أى حدود، وقيادتكم نحو جعل حياتنا أفضل هى مصدر إلهام لنا جميعًا".

شكرا محمد بن زايد هاشتاج رقم 1 فى ترند الإمارات
شكرا محمد بن زايد هاشتاج رقم 1 فى ترند الإمارات

 

تغريدات شكر لمحمد بن زايد
تغريدات شكر لمحمد بن زايد

 

وشارك فى هاشتاج محمد بن زايد، هانى بن بريك، بقوله "إذا سل سيفه سلت الرجال سيوفها معاه ذاك القائد الهمام الذى لا يعرف المستحيل شكرًا سيدى صاحب السمو محمد بن زايد معك كسرنا المشروع الفارسى وكسرنا الإرهاب الإخونجى ومعك عرفنا السماحة والتسامح والبناء والعمل لما فيه خدمة كل بنى الإنسان"،

وقال جمال الحربى "محمد بن زايد.. رجل فتح غلاف كتابة تاريخ خاص به وبدولته واستفز كل القلوب التى كان حقدها راكداً وخفياً ضد الإمارات.. محمد بن زايد.. فرض اسم الامارات كلاعب رئيس فى العالم وجعلها رقماً صعباً اقتصاديا وسياسياً وعسكرياً وإنسانيًا".

 

كما قال، جمال بن حويرب المستشار الثقافى فى حكومة دبى، "شكراً لمن وهب أيامه لوطنه.. وحياته لرفعة دولته وسعادة شعبه.. اللهم احفظه بحفظك ووفقه لما تحب وترضى وانصره وسدد خطاه.. آمين"،

وأضاف على سعيد الكعبى "بحجم محبة شعبك لك، بحجم قلبك الكبير، بحجم حضورك فى القلوب، بحجم دعوات من كنت له السند والعون".

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إماراتيون يسردون إنجازات محمد بن زايد

 

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تغريدات داعمة لولى عهد أبوظبى

 

و قالت خديجة المرزوقى، "كما يقول محمد بن راشد، هو "امتداد زايد فينا.. وظلّه الباقى بيننا".. صورة زايد وابتسامته وحنانه وهمّته وأشياءُ كثيرة أخرى وأفعال عظيمة وإنجازات لا تُحصى.. هذا هو محمد بن زايد عزنا وفخرنا وعمرٌ من العطاء لهذا الوطن".

كما قال الدكتور على بن تميم ، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبى للغة العربية، "القيادة أخلاق قبل أى شىء، ومن لا يعرف شيئاً عن الأخلاق العميقة الراسخة المتأصلة فى عقل ووجدان قائد مثل الشيخ محمد بن زايد، فإن السلطة عنده تظل وهماً وسراباً.. محمد بن زايد لم يجعلنا نترقب المستقبل فحسب بل قادنا لصناعته وجعلنا نسابقه والأحلام تحتاج نورا من قيادة مخلصة متبصرة واعية".

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إماراتيون يواجهون الحملات المغرضة ضد وطنهم

 

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تغريدات تشيد بخصال محمد بن زايد

 

ومن بين المشاركين على الترند، قال محمد البلوشى، "الوطن بك عز وأنت له زعيم.. والشعب لك فز سر به للأمام"، كما قال عمر الساعدى "إنسانيته وتواضعه جعلت العالم يقفون احترامًا وإجلالًا لسموه.. تقرير من قناة هندية يتناول موقف سيدى بوخالد مع الطفلة عائشة المزروعى.. محمد بن زايد عزنا وفخرنا"، وأضاف "وسم "مقاطعة المنتجات الإماراتية" أثبت فشله عند الدويلة التى أرادت أن تضر بمنتجاتنا.

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تغريدات شكر لولى عهد أبوظبى على إخلاصه تفانيه فى خدمة وطنه

 

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إماراتيون يواجهون حملات مشبوهة ضد محمد بن زايد

 

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الإماراتيون حائط صد فى مواجهة الحملات المغرضة ضد ولى عهد أبوظبى

 

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تغريدات عن خلق وقيادة محمد بن زايد

 

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دعم إماراتى لولى عهد أبوظبى فى مواجهة حملة مشبوهة

 

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تغريدات عن إنسانية محمد بن زايد

 

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مدح وفخر بخلق وقيادة وحكمة محمد بن زايد

 


شكرا محمد بن زايد

محمد بن زايد

ولى عهد ابوظبى

الامارات العربية المتحدة

المنتجات الإماراتية

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