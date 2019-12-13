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شجرة كريسماس مصنوعة من 500 زجاجة بلاستيكية.. اعرف السبب؟

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 11:40 ص
شجرة كريسماس مصنوعة من 500 زجاجة بلاستيكية.. اعرف السبب؟ شجرة كريسماس
كتب هيثم سلامة

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صنعت فنانة تشكيلية تدعى جاكا بوتيجيتر شجرة الكريسماس من 500 زجاجة بلاستيكية، حيث تم إعادة تدويرها جميعا، وذلك احتفالات بأعياد الكريسماس، حيث يتم عرضها فى كاتدرائية تشيستر.

شجرة كريسماس (2)
شجرة كريسماس 

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية أن هدف الناشطة البيئية تسليط الضوء على إعادة تدوير المواد البلاستيكية، وما تمثله تلك المواد من تأثير مدمر على كوكب الأرض.

وقالت الناشطة البيئية جاكا بوتيجيتر إن كل شخص فى بريطانيا، قد استخدم زجاجة بلاستيكية فى وقت ما يستطيع إعادة استخدامها بأشكال جديدة تتناسب مع حياتهم.

وأشار التقرير إلى أن استخدام البلاستيك خارج عن السيطرة على الصعيد العالمى، حيث يشترى البشر مليون زجاجة بلاستيكية فى الدقيقة، ولا تتم إعادة تدوير 91% منها.

وأوضح التقرير أنه سيتم بيع أكثر من نصف تريليون زجاجة بلاستيكية فى عام 2020، ما ينذر بحدوث أزمة كبيرة.


شجرة كريسماس

كريسماس

أعياد الميلاد

زجاجة بلاستيكية

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