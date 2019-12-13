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شاهد.. مباشر قطر تكشف أسرار رسم تميم ومثلث الشر خططهم الهدامة بالدوحة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:43 ص
شاهد.. مباشر قطر تكشف أسرار رسم تميم ومثلث الشر خططهم الهدامة بالدوحة أردوغان وتميم بن حمد
كتب أيمن رمضان

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قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن الشعب القطرى يواصل استغاثته بقادة الدول العربية من أجل تطهير بلادهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات التركية، مؤكدين أنهم طفح كيلهم من ممارسات رأس المافيا تميم بن حمد.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية أن تميم بن حمد ارتمى فى احضان اعداء المنطقة العربية المتمثل فى مثلث الشر "تركيا وإيران والإخوان"، على حساب اشقائه العرب طالباً منهم الحماية، وتابع:"يواصل فتح أراضى الدوحة لمثلث الشر ويوفر لهم الملاذ الآمن من أجل رسم الخطط التخريبية والتدميرية تجاه الدول العربية لتصبح بذلك الدوحة ملكاً للأتراك والحرث الثورى وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية ".

واستكمل تقرير "مباشر قطر": "المعارضة القطرية انتقدت سياسة تميم بن حمد مستغيثة بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليخرجهم من المأزق الذى وضعهم به تميم ونظامه".

 

 


مباشر قطر

اخبار قطر

تركيا

ايران

الحرس الثورى

الاخوان

تميم بن حمد

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