سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 13-12-2019

كتب هانى الحوتى

سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 17-12-2019 نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكى.

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.



وعلى مدار الأسبوع بلغ سعر الريال السعودى أمام الدولار الأمريكى كالتالى: 2019-12-07 1 دولار أمريكى = 3.7498 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى

2019-12-08 1 دولار أمريكى = 3.7500 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى

2019-12-09 1 دولار أمريكى = 3.7500 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى

2019-12-10 1 دولار أمريكى = 3.7499 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى

2019-12-11 1 دولار أمريكى = 3.7504 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

2019-12-12 1 دولار أمريكى = 3.7501 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى

2019-12-13 1 دولار أمريكى = 3.7504 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى