روسيا: 360 ألف أجنبى حصلوا على الجنسية عام 2019

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أعلنت رئيس الإدارة العامة لشؤون الهجرة فى وزارة الداخلية الروسية فالنتينا كازاكوفا أن هناك حوالى 360 ألف مواطن أجنبى حصلوا على الجنسية الروسية عام 2019 الجاري.

وقالت كازاكوفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة، :"إنه منذ عام 2013، يزداد عدد الأجانب الذين يرغبون فى الحصول على الجنسية الروسية.. ففى العام الماضى حصل حوالى 270 ألف أجنبى على الجنسية الروسية، ولكن الرقم اليوم تخطى 360 ألف أجنبي، وهو ما يعتبر نموا ضخما".



وأشارت إلى أن الأوكرانيين ضمن أولئك الذين يسعون للحصول على الجنسية الروسية، موضحة: "فى هذا العام، حصل أكثر من 130 ألف مواطن أوكرانى على الجنسية الروسية، وكان هذا بالطبع أمرا سهلًا بموجب القانون الفيدرالى الذى منح الرئيس فلاديمير بوتين صلاحيات تحديد الاعتبارات الإنسانية لمجموعات من الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على الجنسية الروسية من خلال إجراءات مبسطة".



وأضافت كازاكوفا أن: "مواطنى كازاخستان احتلوا المركز الثانى ويليهم مواطنو طاجيكستان، ومعظمهم بالطبع مواطنين من رابطة الدول المستقلة (الجمهوريات السوفيتية السابقة)".