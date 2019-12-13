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الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:04 ص
خالد صلاح
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روسيا: مقتل 6 عسكريين و5 مدنيين سوريين بهجمات المسلحين خلال ديسمبر

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:00 ص
روسيا: مقتل 6 عسكريين و5 مدنيين سوريين بهجمات المسلحين خلال ديسمبر الجيش الروسى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 5 مدنيين و6 عسكريين سوريين جراء هجمات شنها مسلحون فى شمال غرب سوريا خلال شهر ديسمبر الجارى . 
 
وقال مدير مركز حميميم للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية يستخدمون بنشاط طائرات مسيرة تتمتع بقدرات ضاربة. 
 
وأوضح أن وحدات الجيش السوري دمرت - منذ مطلع الشهر الجاري - 4 طائرات دون طيار أطلقها المسلحون باتجاه مواقع القوات الحكومية السورية.

روسيا

الجيش الروسى

وزارة الدفاع الروسية

مركز حميميم للمصالحة

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