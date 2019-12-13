روسيا: مقتل 6 عسكريين و5 مدنيين سوريين بهجمات المسلحين خلال ديسمبر

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 5 مدنيين و6 عسكريين سوريين جراء هجمات شنها مسلحون فى شمال غرب سوريا خلال شهر ديسمبر الجارى .

وقال مدير مركز حميميم للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية يستخدمون بنشاط طائرات مسيرة تتمتع بقدرات ضاربة.

وأوضح أن وحدات الجيش السوري دمرت - منذ مطلع الشهر الجاري - 4 طائرات دون طيار أطلقها المسلحون باتجاه مواقع القوات الحكومية السورية.