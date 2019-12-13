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رجال المعمل الجنائي يفحصون السلاح المستخدم فى قتل صاحب مغسلة بـ6 أكتوبر

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:00 ص
رجال المعمل الجنائي يفحصون السلاح المستخدم فى قتل صاحب مغسلة بـ6 أكتوبر جثه-ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يفحص رجال المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي في الجيزة سلاح خرطوش استخدمه شاب في قتل صاحب مغسلة بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة خصومة ثأرية بينهما، لكتابة تقرير وافٍ عنه.

وكانت جهات التحقيق أمرت بالتحفظ على السلاح الناري المضبوط بحوزة المتهم وعرضه على المعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير وافٍ عنه.

أحداث الواقعة تلقى بها قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية أمام مغسلة ملابس، ومقتل أحد الأشخاص.

أسرع المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيبان محمود خميس على، وأحمد البطران، للانتقال لمكان الحادث، وتم تتبع خط سير هروب المتهم، حيث تمكنوا من القبض عليه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الجريمة، قبل مرور ربع ساعة على ارتكابها.

وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن المتهم ارتكب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية مع المجني عليه مالك المغسلة، حيث أطلق عليه النار من سلاح خرطوش، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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سلاح نارى

مدينة 6 أكتوبر

ثأر

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