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الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:59 م
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رئيس وزراء كندا يهنئ جونسون على فوزه بالانتخابات البرلمانية فى بريطانيا

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:00 م
رئيس وزراء كندا يهنئ جونسون على فوزه بالانتخابات البرلمانية فى بريطانيا رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
أ ش أ

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هنأ رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الجمعة، نظيره البريطانى بوريس جونسون بمناسبة فوزه فى الانتخابات البرلمانية التى جرت أمس الخميس

واكتسح حزب المحافظين الانتخابات العامة يوم أمس بعد أن حصل على 365 مقعدا، مقابل 203 مقاعد لحزب العمال.


وقال ترودو - فى بيان اليوم - "نيابة عن حكومة كندا، أهنئ رئيس الوزراء بوريس جونسون على فوزه الانتخابي.. أتطلع إلى مواصلة العمل مع جونسون حول القضايا التى تهم بلدينا، من معالجة أزمة المناخ إلى تعزيز الديمقراطية والأمن فى جميع أنحاء العالم".


وأضاف "أثناء إقامتى فى لندن الأسبوع الماضي، تم تذكيرى بالعلاقة الوثيقة والمهمة التى تربط بلدينا، على أساس العلاقات القوية بين الناس وقرون من التاريخ المشترك".

 

 


كندا

بريطانيا

تهنئة

جاستن ترودو

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