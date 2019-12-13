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رئيس وزراء إثيوبيا: دعم من شركاء التنمية بـ3 مليارات دولار للإصلاح الاقتصادى

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:20 م
رئيس وزراء إثيوبيا: دعم من شركاء التنمية بـ3 مليارات دولار للإصلاح الاقتصادى آبى أحمد
كتبت - هناء أبو العز

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غرد آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، على حسابه الرسمى بموقع  التواصل الاجتماعى"تويتر"، معبرًا عن سعادته بوضع الحكومة الإثيوبية لمساتها الأخيرة، على  التمويل الإضافي للإصلاحات الاقتصادية الجارية بها.
 
وأشار أبى أحمد إلى تعهد شركاء التنمية بأكثر من 3 مليارات دولار لتعزيز التزامهم بأجندة الإصلاح الاقتصادى المحلية.  
 
ولفت رئيس وزراء أثيوبيا، إلى أن الدعم يركز على الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية والقطاعية، موضحًا أن هذا الدعم لا يشمل  تمويل البنك الدولي المقدربـ3 مليارات دولار، وتمويل صندوق النقد الدولى بـ2.9 مليار دولار.
 
وأعرب آبى أحمد، عن تقديره لدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لهم.
 

اثيوبيا

الإمارات والسعودية

آبى أحمد

اصلاح اثيوبيا

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