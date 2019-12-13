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رئيس الجزائر الجديد مغردًا: "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:41 م
رئيس الجزائر الجديد مغردًا: "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون" عبد المجيد تبون
كتبت – هناء أبو العز

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واصل عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر الفائز فى الانتخابات الرئاسية، تغريداته على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر"،  قائلًا : "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون".
 
وشكر تبون الجزائريين قائلًا: أشكر  جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي، و أدعوكم جميعا إلى اليقظة والتجند لنبني معًا الجزائر الجديدة.
 
وكان  محمد شرفي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات الجزائرية،  قد أعلن فوز المرشح عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية بنسبة 58.15%، حاصدًا 4  ملايين و945 ألف و 116 صوت ، من مجموع 10ملايين أدلوا بأصواتهم،  فى انتخابات شابها التوتر والقلق، إثر مظاهرات رافضة لها. 
 
وحسم تبون بهذه النتيجة الانتخابات فى الجولة الأولى، دون إعادة، و سيكون فى  انتظار فصل المجلس الدستوري في النتائج النهائية وذلك بعد فترة تلقي الطعون من طرف مديريات الحملات الانتخابية للمترشحين الخمسة.
 

الجزائر

عبد المجيد تبون

انتخابات الجزائر

رئيس الجزائر الجديد

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