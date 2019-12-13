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حالة الطقس اليوم الجمعة 13/12/2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 13/12/2019 فى مصر والدول العربية طقس
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية غربيية إلى جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 2-4 درجات مئوية.
 ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، مع هُطول الأمطار بأجزاء من المناطق الشمالية من المملكة. قد تمتد أحياناً  بشكل محدود لبعض المناطق الوسطى.
 وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً فوق الجبال. 
 وفي خليج العقبة:  - الرياح: شمالية معتدلة السرعة.  - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (2-5 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً

يبقى الطقس بارداً وغائماً في مختلف المناطق، ويُتوقع استمرار هُطول زخات من الأمطار في شمال المملكة. 
 وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو بارد بشكل واضح في جميع المناطق، وتهطل الأمطار في شمال البلاد وتتركز في مناطق الجليل الأعلى ، وتكون الفرصة أضعف لمناطق الوسط . الرياح تكون جنوبية الى جنوبية غربية.معتدلة الى نشطة السرعة والأجواء باردة.

 

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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