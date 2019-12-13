جونسون: سأشكل حكومة جديدة وسيتم تشكيل برلمان جديد الاثنين المقبل

لندن أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، أنه بصدد تشكيل حكومة جديدة وأن مشرعى مجلس العموم سيصلون إلى مدينة وستمنستر يوم الإثنين المقبل لتشكيل البرلمان الجديد.

وقال جونسون - فى خطاب ألقاه اليوم الجمعة، أمام مقر الحكومة البريطانية بعد فوز حزب المحافظين فى الانتخابات العامة التى جرت أمس فى البلاد - إن حزب المحافظين حظى بتفويض ساحق من خلال هذه الانتخابات العامة لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" ، وأنهم سيلتزمون بذلك بحلول يوم الـ 31 من شهر يناير المقبل، واصفا اللحظة الحالية بـ "القرار الوطني".

وأكد جونسون، أن الأولوية القصوى لشعب بريطانيا فى الوقت الحالى وهو ما يجعلنا نركز، قبل كل شيء، على هيئة الخدمات الصحية الوطنية وهى فكرة تقدم أفضل ما فى البلاد.

كما أعلن أنه سيحقق التعهدات المتنازع والمتعلقة بـ "أكبر دفعة نقدية على الإطلاق"، إلى جانب توفير 50 ألف ممرض و40 مستشفى جديدة.

وفى السياق ذاته، أبلغ رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن اليوم الجمعة بأنه لن يكون هناك استفتاء جديد على الاستقلال ويتعين احترام نتيجة الاستفتاء الذى أجرى عام 2014.

وقال مكتب جونسون فى بيان "أوضح رئيس الوزراء أنه ما زال يعارض إجراء استفتاء ثان على الاستقلال وأنه يقف إلى جانب أغلبية الشعب فى اسكتلندا الذى لا يريد العودة إلى الانقسام وحالة عدم اليقين... وأضاف أن استفتاء عام 2014 كان حاسما ويجب احترامه".