جمارك أرقين بأسوان تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة

أسوان - عبد الله صلاح

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة.

وبناء علي مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الرائد إسلام حرزالله بإدارة البحث الجنائي وياسر السيد بإدارة الأمن الجمركي مفادها اعتزام الراكب ع . ع . ع سوداني الجنسيه والقادم من الخرطوم تهريب عدد من الهواتف المحمولة .

بالعرض على أحمد الصاوى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هشام على وأحمد الطيب وأحمد جبريل مأمورى التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد ابراهيم، لتفتيش أمتعه الراكب الشخصية فتبين وجود 24 هاتف محمول مخبأه بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.

وقرر أحمد جعفر، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 45 لسنة 2019 وحرر المحضر أحمد ابراهيم.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك وعلوي الملط رئيس الاداره المركزيه لقطاع الخدمات الأمنية وأحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.