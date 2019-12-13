"تموين كفر الشيخ " يضبط مواد خام بيطرية منتهية الصلاحية فى ببلطيم

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا ،مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين يفيد بضبط 250 كيلو جرام مواد خام منتهية الصلاحية، ومحظور تداولها في الأسواق، و25 ألفا من العبوات والمطبوعات المقلدة التي تحمل أسماء تجارية لكبرى شركات الأدوية البيطرية مُعدة للبيع ،بشقة ببلطيم لتصنيع الأدوية البيطرية.

وتمكنت الحملة من ضبط صاحب الشقة وعاملين وبحوزتهم ، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 674لسنة 2019، جنح أمن الدولة العليا طوارئ مركز البرلس، وجار العرض على النيابة.