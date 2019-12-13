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تعرف على قصة اليوزباشى إبراهيم كلمة السر فى ضبط ريا وسكينة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:05 ص
تعرف على قصة اليوزباشى إبراهيم كلمة السر فى ضبط ريا وسكينة ريا وسكينة-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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يوزباشى يدعى "إبراهيم" كان بمثابة كلمة السر فى كشف العالم السرى لجرائم ريا وسكينة أشهر تشكيل عصابى نسائى فى تاريخ مصر.

دهاء وذكاء اليوزباشى إبراهيم ساهم فى ضبط العصابة الأشهر فى تاريخ مصر، عندما أكد له شرطى بانبعاث رائحة بخور قوية من غرفة ريا وسكينة وعندما سألهما عن سر ذلك، بررتا وجود البخور بكثرة للتغطية على رائحة خمور بعض الرجال، لكنه شك فى هذه الرواية وبتفتيش المكان تبين أن البخور كان الهدف منه التغطية على رائحة الجثث.

وبالرغم من ارتباط اسم ريا وسكينة بالخطف والسرقة، إلا أن هناك بعض الروايات التى رددت دورهما فى ملاحقة الجنود الإنجليزى فى ذلك الوقت.

من أقاصى الصعيد، قدمت الشقيقتان ريا وسكينة، لتعيشان فترة فى بنى سويف قبل التوجه لكفر الزيات بمحافظة الغربية، حيث تزوجت ريا من حسب الله سعيد مرعى، بينما شقيقتها سكينة عملت فى بيت دعارة حتى سقطت فى حب أحد الرجال.

سافرت ريا وسكينة للإسكندرية وأقامتا برفقة مجموعة من المعاونين، وعلى رأسهم عرابى حسان وعبد الرازق يوسف فى عدد من الشقق المستأجرة، والتى اتخذت مسرحاً للجرائم، أبرزها فى 5 شارع ماكوريس فى حى كرموز، و38 شارع على بك الكبير، و16 حارة النجاة، و8 حارة النجاة، حيث كانت الشقيقتان تستقطبان الضحايا من زنقة الستات لمسرح الجريمة لقتلهم وسرقة المجوهرات، حتى نجحتا فى تنفيذ 17 جريمة.

أول بلاغ لجرائم ريا وسكينة كان من زينب حسن البالغة من العمر أربعين عاماً إلى حكمدار بوليس الإسكندرية فى منتصف شهر يناير عام 1920 تؤكد فيه اختفاء ابنتها نظلة أبو الليل البالغة من العمر 25 سنة، ثم جاء بعدها بلاغ فى منتصف شهر مارس من العام نفسه تلقاه رئيس نيابة الإسكندرية من المواطن محمود مرسى يفيد باختفاء أخته زنوبة حرم حسن محمد زيدان، وعلى الرغم من ذكر صاحب البلاغ اسم "ريا وسكينة" فى كونهما آخر اثنتين كانتا بصحبة أخته، إلا أن الجهات الأمنية استبعدتهما من الشبهات ودائرة التحقيقات، ثم جاء البلاغ الثالث من "أم إبراهيم" فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، أكدت فى بلاغها للجهات الأمنية بالإسكندرية اختفاء أمها زنوبة عليوة بائعة طيور 36 عاما، وتشير الفتاة فى بلاغها إلى أن آخر من تقابل مع والدتها هما ريا وسكينة، ثم جاء بلاغ من حسن الشناوى ويعمل جناينى بجوار نقطة بوليس يؤكد أن نبوية على اختفت من عشرين يوما.

البلاغات الأربعة أصابت الجميع بحالة من الهلع والخوف الذى ضرب المنطقة الهادئة بأكملها، حيث كانت تقيم ريا وسكينة فى حى اللبان، واستغلا الاثنان انشغال الأهالى والأمن بمكافحة الإنجليز لتنفيذ الجرائم بسهولة، لكن الشرطة بدأت تفحص الأمر لتكراره.

خيط صغير قاد الشرطة لإسقاط المجرمتين الأشهر فى مصر، وذلك عندما عثر عسكرى الدورية فى صباح 11 ديسمبر 1920 على بقايا عظام امرأة وشعر رأس طويل بعظام الجمجمة وجميع أعضاء الجسم منفصلة عن بعضها وبجوار الجثة طرحة من الشاش الأسود وشراب أسود، ثم تقدم بعدها مباشرة مواطن يدعى "أحمد مرسى" ببلاغ لقسم اللبان أكد خلاله أثناء حفره داخل حجرته لإدخال المياه، عثر على بقايا عظام آدمية، مؤكداً أنه استأجر الحجرة من شخص اسمه "أحمد السمنى" وكان قد أجر الحجرة لسيدة قبله اسمها "سكينة"، وبدأت تتشابك الخيوط، خاصة عندما لاحظ المخبر "أحمد البرقى" انبعاث رائحة بخور بكثرة من غرفة "ريا" بالدور الأرضى فى شارع على بك الكبير، وعندما سألها عن سر ذلك، أكدت له أنها تضع البخور لمواجهة رائحة خمور بعض الرجال، لكن لم يقتنع اليوزباشى إبراهيم بكلامها، وطلب إخلاء الحجرة ونزع الصندرة ليكتشف أن بلاط الحجرة حديث العهد، ومع ذلك تتصاعد منه رائحة العفونة، ووقتها بدأت ترتبك "ريا" فتم اصطحابها للقسم بعد العثور على عظام عدة جثث أسفل الأرض، لتنهار وتعترف بجريمتها بمساعدة شقيقتها وباقى الرجال.

وفى 16 مايو 1921 الموافق 8 رمضان سنة 1339 أصدر أحمد بك الصلح موسى حكما بالإعدام ضد ريا وسكينة وزوجيهما واثنين من "البلطجية" الذين شاركوا فى عمليات القتل للنساء.

 


ريا وسكينة

اليوزباشي ابراهيم

عصابة ريا وسكينة

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