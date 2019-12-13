تركي آل الشيخ يعود للسعودية.. ويوجه رسالة للقائمين على موسم الرياض: وحشتونى

كتب آسر أحمد

ظهر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي، يعلن فيه عودته للسعودية بعد رحلة علاجه التي خاضها الفترة الأخيرة.

وقال رئيس هيئة الترفيه في مقطع الفيديو "راجع قريب للمملكة، ومتحمس لموسم الرياض وختام موسم الرياض، ومتحمس لأني اشوف احضر حفل "ليلة سودان المحبة"، وأشوف الفنان محمد الأمين والعديد من الاعمال في موسم الرياض، عندنا اليوم أكثر من 15 ألف فلبيني في البوليفارد، جايلكم يا ميدل بيست، الله يعنكم".

وكان المستشار تركي آل شيخ قد رد على شائعة وفاته، بطريقته الخاصة، بعد تداول شائعات عن وفاته أمس، وقال في فيديو متداول ساخرًا من الشائعة :"سمعت خبر وفاتي، أحسن الله عزاكم فيني، أتقبل العزاء بعد موسم الرياض".

يشار إلى أن موسم الرياض حقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه، وحصد أكثر من 10 ملايين زيارة، وضمت فعالياته عدد كبير من الحفلات ونجوم الوطن العربى، فضلا عن العروض المسرحية، وخلافه.