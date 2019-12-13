ترامب: نعتزم استخدام الرسوم على الواردات الصينية كأداة ضغط للمرحلة الثانية

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستستخدم الرسوم الجمركية المتبقية على البضائع المستوردة من الصين كأداة ضغط فى التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع الصين.

وأبلغ ترامب الصحفيين فى البيت الأبيض أن الصين تريد بدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق على الفور، وهو إطار زمنى قال إنه لا يعترض عليه.

وقال ترامب أيضا إنه بموجب اتفاق المرحلة الأولى الذى أعلن البلدان التوصل إليه اليوم، فإن من المرجح أن تصل مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية إلى 50 مليار دولار.