"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

سارة علام

نظم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، معرضًا للحرف المصرية والمشغولات اليدوية ، بعنوان "تراثنا" وذلك على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ .

وقال طارق صبور ، مدير المعارض بجهاز تنمية المشروعات أن الهدف من إقامة المعرض للعام الثالث على التوالي هو تعريف المشاركين بالتراث المصري والمنتجات المصرية إذ يولي المعرض منتجات شمال سيناء عناية خاصة ، ويضم المعرض مشغولات يدوية وكليم وحقائب وفضيات ولوحات خزفية و منتجات تصلح كهدايا تذكارية .

يشار الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، افتتح رسميًا مساء الجمعة مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ .

ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم. ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.

كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين. فمن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية. كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.

الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط..