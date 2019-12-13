سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:56 م
"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم معرض تراثنا بمنتدى الشباب فى شرم الشيخ
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، معرضًا للحرف المصرية والمشغولات اليدوية ، بعنوان "تراثنا" وذلك على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ . 
 
وقال طارق صبور ، مدير المعارض بجهاز تنمية المشروعات أن الهدف  من إقامة المعرض للعام الثالث على التوالي هو تعريف المشاركين بالتراث المصري والمنتجات المصرية إذ يولي المعرض منتجات شمال سيناء عناية خاصة ، ويضم المعرض مشغولات يدوية وكليم وحقائب وفضيات ولوحات خزفية و منتجات تصلح كهدايا تذكارية . 
يشار الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، افتتح رسميًا  مساء الجمعة مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ .
 
ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم. ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.
كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين. فمن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية. كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.
الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط..
 
WhatsApp Image 2019-12-13 at 7.37.59 PM
 
WhatsApp Image 2019-12-13 at 7.37.58 PM (1)
 
WhatsApp Image 2019-12-13 at 7.37.58 PM

 


منتدى شباب العالم

تراثنا

حرف يدوية

اليوم السابع بلس

شرم الشيخ

مدينة السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة