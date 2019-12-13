تدهور الحالة الصحية لإمبراطورة اليابان السابقة ميتشيكو

رويترز

قال مسؤول فى القصر الإمبراطورى فى اليابان اليوم الجمعة إن الإمبراطورة السابقة ميتشيكو تفقد الوزن بشدة وتتقيأ دما منذ سبتمبربعدما خضعت لجراحة استئصال ورم سرطانى بالثدى فى مرحلة مبكرة لكن سبب حالتها الصحية الراهنة لم يتضح.

وهذا هو أكثر بيان تفصيلى بشأن صحة الإمبراطورة السابقة (85 عاما) منذ إجراء الجراحة.

وقال المسؤول إن ميتشيكو تخضع لعلاج هرمونى لسرطان الثدى منذ الجراحة لكن على الرغم من أن الغثيان هو أحد أعراضه الجانبية فإنه ليس سبب القيء المختلط بدم على ما يبدو ولا يبدو أن معدتها هى مصدر الدم ويواصل الأطباء متابعة الوضع.

وتنازل الإمبراطور أكيهيتو وزوجته ميتشيكو عن العرش فى أبريل نيسان بعد ثلاثة عقود. ويخضع كلاهما هذا الشهر لفحص طبى دورى يجرى مرتين سنويا.