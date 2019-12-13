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تحرير 1241 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:18 م
تحرير 1241 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - فريق المحافظات

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نظمت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى .

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1241 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 468مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و56 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و56مخالفة انتظار خاطئ وحجز16 سيارة وبدون لوحات و136 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو29 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير33 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 23 مخالفة بيئة و 105 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 31 مخالفة خط السير و27 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و21 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 23 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 19 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 44مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و25 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و24 مخالفة إزالة فاميه و52 مخالفة مواقف عشوائية و17 مخالفة طمس لوحات معدنية و36 مخالفة تحميل ركاب بالاجر،تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 


امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

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