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بوريس جونسون: حصلنا على تفويض جديد لإنجاز بريكست

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:49 ص
بوريس جونسون: حصلنا على تفويض جديد لإنجاز بريكست رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
وكالات

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أشاد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بالمؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات البريطانية، مؤكدا أن حزبه يسير بالاتجاه الصحيح.

وأضاف جونسون، "يبدو أن هذه الحكومة المحافظة حصلت على تفويض جديد وقوى لإنجاز بريكست".


بريطانيا

بوريس جونسون

الانتخابات البريطانية

حزب المحافظين

بريكست

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