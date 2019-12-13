بوريس جونسون: حصلنا على تفويض جديد لإنجاز بريكست

وكالات

أشاد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بالمؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات البريطانية، مؤكدا أن حزبه يسير بالاتجاه الصحيح.

وأضاف جونسون، "يبدو أن هذه الحكومة المحافظة حصلت على تفويض جديد وقوى لإنجاز بريكست".