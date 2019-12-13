بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم

1- شركة ابل بقيمة 1190 مليار دولار

كسرت شركة أبل الأمريكية حاجز التريليون دولار من حيث القيمة السوقية فى 2 أغسطس لعام 2018، لتتصدر بذلك أكبر شركة فى العالم لأكثر من 15 شهراً قبل أن تتفوق عليها أرامكو بقيمة تتجاوز 750 مليار دولار.

2- مايكروسوفت بقيمة 1150 مليار دولار

نافست شركة مايكروسوفت-المملوكة لرجل الأعمال بيل جيتس- شركة أبل على الصدارة بعد كسرها حاجز التريليون دولار لتصل إلى 1150 مليار دولار.

3- أمازون بقيمة سوقية 887.4 مليار دولار

طوال عام 2018، كانت هناك معركة ثنائية بين آبل وأمازون حول أول شركة متداولة علناً فى الولايات المتحدة تبلغ قيمتها تريليون دولار، ونجحت الشركتان فى كسر هذا الرقم، قبل أن يتراجعا لتصل أمازون إلى 887.4 مليار دولار.

4- ألفابت بقيمة سوقية 880.7 مليار دولار

ألفابت هى الشركة الأم لجوجل وتبلغ القيمة السوقية لها 880.7 مليار دولار، وسبق أن تصدرت القيمة السوقية الأعلى فى العالم، وذلك بعد إعلان أرباح الربع الأخير من 2015 مما رفع قيمة أسهم الشركة بمقدار 9% فأصبحت قيمتها السوقية 568 مليار دولار متفوقة على أبل وقتها.