"انهض ببلدك - مصر بلا أمية".. دورة لإعداد معلم الكبار بـجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

اختتمت اليوم فعاليات دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة السابعة والعشرين من المتدربين "انهض ببلدك - مصر بلا أمية"، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع خدمة المجتمع، وتحت إشراف الدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية، والدكتور محمود فوزى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار.

وقام بالتدريب الباحثة أسماء مكى باحث ماجيستير صحة نفسية، والباحثة بسمة عبد البارى باحث دكتوراه مناهج وطرق تدريس، وتضمن التدريب عرضا لأهم مداخل تدريس اللغة والمهارات اللغوية والحسابية باستثمار المواقف الحياتية والأنشطة اليومية والمهن لمن يتم محو أميتهم، والعديد من الأنشطة الجديدة التى تم عملها والعمل بها داخل قاعة التدريب، بالإضافة إلى طرح العديد من أفكار أنشطة جديدة قيد التنفيذ، ونزول المتدربين بها فى فصولهم الخاصة، ودار اليوم بتفعيل فنية لعبة الأدوار والنمذجة فى شرح تفصيلى بالطريقة والأدوات التى تجعل من مهمة المعلم مهمة ميسورة داخل الفصل، وبما يضمن وصول المتعلم الكبير للنجاح فى الامتحان وإتقان مهارة القراءة والكتابة.