سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: لندن لا تسعى لتحسين علاقتها مع موسكو بعد فوز المحافظين

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:00 م
الكرملين: لندن لا تسعى لتحسين علاقتها مع موسكو بعد فوز المحافظين ديمترى بيسكوف المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسى "الكرملين"
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسى "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد ما يدعو للأمل حول إمكانية ترسيخ المملكة المتحدة علاقات جيدة مع روسيا، خاصة عقب فوز حزب المحافظين بالانتخابات العامة البريطانية.

وقال بيسكوف، فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إننا نأخذ فى عين الاعتبار مسألة فوز حزب المحافظين بالانتخابات العامة فى بريطانيا... فى كل مرة تفوز القوى السياسية بالانتخابات فى أى بلد نأمل أن تعمل على بناء علاقات جيدة معنا"، مستبعدا أن تتماشى هذه الآمال مع فوز المحافظين.

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أعلن، فى وقت سابق من اليوم، أن الانتخابات العامة التى أجريت فى بريطانيا، أمس الخميس، وأسفرت عن فوز حزبه المحافظين بأغلبية ساحقة (337 مقعدا من أصل 650) قد أنهت حالة الجمود، ووضعت نهاية لتهديد إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

 


الكرملين

روسيا

بوتين

لندن

موسكو

فوز المحافظين

جونسون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة