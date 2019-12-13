الكرملين: لندن لا تسعى لتحسين علاقتها مع موسكو بعد فوز المحافظين

موسكو /أ ش أ/

أكد المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسى "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد ما يدعو للأمل حول إمكانية ترسيخ المملكة المتحدة علاقات جيدة مع روسيا، خاصة عقب فوز حزب المحافظين بالانتخابات العامة البريطانية.

وقال بيسكوف، فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إننا نأخذ فى عين الاعتبار مسألة فوز حزب المحافظين بالانتخابات العامة فى بريطانيا... فى كل مرة تفوز القوى السياسية بالانتخابات فى أى بلد نأمل أن تعمل على بناء علاقات جيدة معنا"، مستبعدا أن تتماشى هذه الآمال مع فوز المحافظين.

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أعلن، فى وقت سابق من اليوم، أن الانتخابات العامة التى أجريت فى بريطانيا، أمس الخميس، وأسفرت عن فوز حزبه المحافظين بأغلبية ساحقة (337 مقعدا من أصل 650) قد أنهت حالة الجمود، ووضعت نهاية لتهديد إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).