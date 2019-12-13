"القومي للطفولة" يتدخل لإنقاذ طفل تعدت عليه الأم بالضرب

كتب وليد عبد السلام

تقدم المجلس القومى للطفولة والامومة ، اليوم، ببلاغ للنيابة العامة فى واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعي " لفيديو مصور لسيدة تقوم بضرب طفل وتطلب منه إبلاغ والده بعدم رغبته في العيش مع أمه".

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة وقام بتحرير بلاغ رقم ( 8112 ) بتاريخ 13 ديسمبر 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الإجتماعي، وبدوره أبلغ النيابة العامة التى تحركت على الفور باستدعاء الأب والذى تبين أنه منفصل عن زوجته وبينهما خلافات أسرية، والطفل عمره خمس سنوات ومقيم مع أمه بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.

وأشارت عزة العشماوي، إلى أنه حرصاً علي مستقبل الطفل ولوقف الإنتهاكات التي تعرض لها، قام المجلس بإرسال محامي من وحدة الدعم القانوني لحضور التحقيقات مع الأب أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة ، لمتابعة سير التحقيقات، كما تم إرسال اخصائي من خط نجدة الطفل مع رجال المباحث الذين قاموا على الفور بضبط السيدة صاحبة الفيديو والطفل، وجاري عرضهم على النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم.

وأكدت " العشماوي" ان هذه الواقعة أظهرت إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مشيرة إلى أنه بناء على قانون الطفل وكتاب دورى النيابة العامة(7)2018، طلبت النيابة العامة تقرير خط نجدة الطفل لتحديد المصلحة الفضلي للطفل، حيث تباشرالنيابة العامة تحقيقاتها باشرف المستشار يحي الزارع المحامي لعام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية

والمستشار هشام حاتم، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية.

وشددت عزة العشماوي، على أن المجلس يتابع على مدار الـ 24 ساعة، ويرصد أى إنتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليقوم بدوره على الفور بحماية أى طفل معرض للخطر