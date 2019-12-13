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العربية: الجيش الليبى يعلن سيطرته على معسكر حمزة بطرابلس

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:42 م
العربية: الجيش الليبى يعلن سيطرته على معسكر حمزة بطرابلس الجيش الليبى
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الجيش الليبي يعلن سيطرته على معسكر حمزة بطرابلس.

وأعلن قائد الجيش الوطنى الليبي المشير خليفة حفتر، إطلاق المعركة الحاسمة لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وتابع:" اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسروا قيدوها وتفكوا أسرها".

وتابع حفتر خلال كلمة له اليوم: "ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف، ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ بالصبر، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين الذين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح".

ووجه قائد الجيش الوطنى الليبي رسالة إلى قواته قال خلالها : "تقدموا الآن أيها الأبطال.. كل إلى هدفه المعلوم لتحطموا القيود وتنصروا المظلمو..أوصيكم باحترام حرمات البيوت والممتلكات الخاصة والعامة ومراعاة قواعد الاشتباك ومبادئ القانون الدولي الإنسانى".

وأردف حفتر، "نداء أخيرا إلى كل الشباب الذين حملوا السلاح ضد الجيش الليبي، بفعل دعوات المضللين"، بأن "يلزموا بيوتهم ويعودوا إلى رشدهم حرصا على حياتهم ومستقبلهم ورأفة بأهلهم وذويهم، وليضمنوا السلامة والأمان".


الجيش الليبى

حفتر

طرابلس

ليبيا

اخبار ليبا

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