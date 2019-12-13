السجن المشدد 3 سنوات لمتهم شارك في سرقة محمول بالإكراه من طفل بكفر الشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء المري، وعضوية المستشارين محمد خيري الشرنوبي، ويوسف عدلي خليل، بمعاقبة متهم شارك متهمين آخرين سبق محاكمتهم بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه، بالسجن المشدد 3سنوات، في القضية رقم 1699لسنة 2019م، جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمُقيدة برقم 592 لسنة 2019 م كلي كفر الشيخ.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أشهر سلاح أبيض، "سنجة" في وجه المجني عليه، وهدده بالتعدي عليه، وتمكن مع المتهمين الآخرين بشل حركته ومقاومته والاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه كرهًا، وفروا هاربين.